От 9° до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. По Украине сегодня преимущественно сухая погода, воздух днем местами прогреется до 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе и на северо-востоке страны местами кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью 9-20°, днем 20-32°.
В Киевской области без осадков. Температура ночью 13-17°, днем 22-24°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.