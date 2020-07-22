На Львівщині за добу 124 нових інфікованих коронавірусом

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 607 ПЛР-тестів, з них 124 — позитивні. Серед них львів'ян — 50. Залишок проб у холодильнику — 621", - йдеться у повідомленні.

Загалом в області коронавірусну інфекцію виявлено — у 8353 осіб, 212 людей померло. 1832 пацієнти одужало.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.