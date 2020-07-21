У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 була зафіксована у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 114, Закарпатській області – 78, Івано-Франківській області – 75, Одеській області – 65 та у місті Києві – 73", - зазначив він.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього зафіксовано 60166 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: 673 нових за добу, одужало - 32199 осіб (+760 за добу), померло - 1518 осіб (+20 за добу), підозри на хворобу отримали 109954 особи (+1044 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2 330 (+13);
▪️ Волинська область — 3 318 (+37);
▪️ Дніпропетровська область — 1 224 (+15);
▪️ Донецька область — 797 (+3);
▪️ Житомирська область — 1 609 (+7);
▪️ Закарпатська область — 4 518 (+78);
▪️ Запорізька область — 682 (+4);
▪️ Івано-Франківська область — 3 611 (+75);
▪️ Кіровоградська область — 686 (+4);
▪️ м. Київ — 7 034 (+73);
▪️ Київська область — 3 332 (+24);
▪️ Львівська область — 8 229 (+114);
▪️ Луганська область — 110 (+4);
▪️ Миколаївська область — 524 (+2);
▪️ Одеська область — 2 638 (+65);
▪️ Полтавська область — 356 (+3);
▪️ Рівненська область — 5 183 (+39);
▪️ Сумська область — 371 (0);
▪️ Тернопільська область — 2 466 (+10);
▪️ Харківська область — 3 082 (+49);
▪️ Херсонська область — 216 (+3);
▪️ Хмельницька область — 991 (+11);
▪️ Чернівецька область — 5 363 (+31);
▪️ Черкаська область — 847 (+2);
▪️ Чернігівська область — 649 (+7).
Нагадаємо, в Україні на 8:45 21 липня зафіксовано вже 60 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19.