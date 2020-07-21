В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 было зафиксировано во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 114, Закарпатской области - 78, Ивано-Франковской области - 75, Одесской области - 65 и в Киеве - 73", - отметил он.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего зафиксировано 60166 случаев коронавирусной болезни COVID-19: 673 новых за сутки, выписаны - 32199 человек (+760 за сутки), умерло - 1518 человек (+20 за сутки), подозрения на болезнь получили 109954 человека (+1044 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2330 (+13);
▪️ Волынская область - 3318 (+37);
▪️ Днепропетровская область - 1224 (+15);
▪️ Донецкая область - 797 (+3);
▪️ Житомирская область - 1609 (7);
▪️ Закарпатская область - 4518 (+78);
▪️ Запорожская область - 682 (+4);
▪️ Ивано-Франковская область - 3611 (+75);
▪️ Кировоградская область - 686 (+4);
▪️ г. Киев - 7034 (+73);
▪️ Киевская область - 3332 (+24);
▪️ Львовская область - 8229 (+114);
▪️ Луганская область - 110 (+4);
▪️ Николаевская область - 524 (+2);
▪️ Одесская область - 2638 (+65);
▪️ Полтавская область - 356 (+3);
▪️ Ровенская область - 5183 (+39);
▪️ Сумская область - 371 (0);
▪️ Тернопольская область - 2466 (+10);
▪️ Харьковская область - 3082 (+49);
▪️ Херсонская область - 216 (+3);
▪️ Хмельницкая область - 991 (11);
▪️ Черновицкая область - 5363 (+31);
▪️ Черкасская область - 847 (+2);
▪️ Черниговская область - 649 (7).
Напомним, в Украине на 8:45 21 июля зафиксировано уже 60 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19.