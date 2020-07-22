Во Львовской области за сутки 124 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Во Львове и Львовской области на утро 22 июля подтверждено 8353 случаев инфицирования коронавирусом, из них 124 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 607 ПЦР-тестов, из них 124 - положительные. Среди них львовян - 50. Остаток проб в холодильнике - 621", - говорится в сообщении.
Всего в области коронавирусную инфекцию обнаружено - у 8353 человек, 212 человек умерли. 1832 пациенты выздоровели.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.