Сирський показав, як українські бійці обстрілюють з гранатометів позиції окупантів у Серебрянському лісі на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як військові Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони атакували ворожі позиції у Серебрянському лісі на Луганщині. Відео Сирський опублікував у своєму Telegram - каналі, повідомляє УНН.
Цитата
«Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони (54 об 100 обр ТрО) обстрілюють з гранатометів ворожі позиції у Серебрянському лісі на Луганщині», - написав під відео Сирський.
Доповнення
Як повідомив 4 вересня Генштаб ЗСУ, авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження росіян.