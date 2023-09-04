Сырский показал, как украинские бойцы обстреливают из гранатометов позиции оккупантов в Серебрянском лесу на Луганщине

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«Бойцы Ковельского батальона Волынской бригады теробороны (54 об 100 обр ТрО) обстреливают из гранатометов вражеские позиции в Серебрянском лесу на Луганщине», - написал под видео Сырский.

Дополнение

Как сообщил 4 сентября Генштаб ВСУ, авиация сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян.