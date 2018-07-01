Сирійські війська повернули під контроль 70 населених пунктів в провінції Дераа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Сирійська армія звільнила 70 міст і селищ на сході і південному сході провінції Дераа і знаходиться зараз в 2 км від кордону з Йорданією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аlmayadeen.
Велика частина цих населених пунктів приєдналася до угоди про примирення з урядом.
Сирійські військові джерела заявили, що армія взяла під свій контроль стратегічні місто Гіза і села аль-Сахва, Кахіл і Тел Змаітіе, щоб відрізати лінію постачання повстанців.
Директор Центру примирення в Сирії Олексій Зіганков сказав, що повстанці передали військові машини і велика кількість різних бойових боєприпасів силам Башара Асада.
Нагадаємо, від голоду, спраги і хвороб 15 біженців, які втекли з сирійської провінції Дераа до йорданського кордону, загинули.
Як повідомляв УНН, режим Башара Асада і його прихильники з допомогою військових літаків розбомбили принаймні три медичних заклади на півдні Сирії за одну ніч.
Через ескалацію конфлікту в регіоні близько 45 000 чоловік змушені були покинути свої будинки і перейти на утримувану повстанцями територію біля кордону з Йорданією.