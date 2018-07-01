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Сирийские войска вернули под контроль 70 населенных пунктов в провинции Дераа

Сирийские войска вернули под контроль 70 населенных пунктов в провинции Дераа

Киев  •  УНН

 • 7633 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Сирийская армия освободила 70 городов и селений на востоке и юго-востоке провинции Дераа и находится сейчас в 2 км от границы с Иорданией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аlmayadeen.

Большая часть этих населенных пунктов присоединилась к соглашению о примирении с правительством.

Сирийские военные источники заявили, что армия взяла под свой контроль стратегические город Гиза и деревни аль-Сахва, Кахил и Тел Змаитие, чтобы отрезать линию снабжения повстанцев.

Директор Центра примирения в Сирии Алексей Зиганков сказал, что повстанцы передали военные машины и большое количество различных боевых боеприпасов силам Башара Асада.

Напомним, от голода, жажды и болезней 15 беженцев, бежавших из сирийской провинции Дераа к иорданской границе, погибли.

Как сообщал УНН, режим Башара Асада и его сторонники с помощью военных самолетов разбомбили крайней мере три медицинских учреждения на юге Сирии за одну ночь.

Из-за эскалации конфликта в регионе около 45 000 человек вынуждены были покинуть свои дома и перейти на удерживаемую повстанцами территорию возле границы с Иорданией.

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