Синоптики розповіли про погоду на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В Україні у середу, 22 січня, очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Вдень 22 січня та протягом доби 23 січня в більшості областей країни невеликий мокрий сніг та дощ, пориви західного вітру 15-20 м/с; температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла, в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 2-8° морозу", - вказали синоптики.
Також вказано, що у п'ятницю, 24 січня, у країні без опадів, очікується послаблення вітру та зниження нічної температури до 3-8°, в Карптах до 13° морозу.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.