Синоптики рассказали о погоде на завтра

"Днем 22 января и в течение суток 23 января в большинстве областей страны небольшой мокрый снег и дождь, порывы западного ветра 15-20 м/с, температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла, в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 2-8° мороза", - указали синоптики.

Также указано, что в пятницу, 24 января, в стране без осадков, ожидается ослабление ветра и понижение ночной температуры до 3-8°, в Карптах до 13° мороза.

Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.