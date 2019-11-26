Синоптики прогнозують завтра мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. По Україні у середу, 27 листопада, пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у більшості південних, центральних та східних обастей дощ, подекуди з мокрим снігом, у західній частині вночі мряка, місцями туман та ожеледь, на решті території без опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті 10-13°", - вказали синоптики.
У четвер в західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях, у п'ятницю по всій країні часом дощ, вночі місцями, крім півдня, з мокрим снігом; температура вночі від 3° морозу до 4° тепла, вдень 0-6° тепла, у західній та південній частинах до 10°.
Вітер в Україні південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, завтра у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на 26 листопада - від 9° морозу до 13° тепла.