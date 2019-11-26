Синоптики прогнозируют завтра мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. По Украине в среду, 27 ноября, пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в большинстве южных, центральных и восточных обастей дождь, местами с мокрым снегом, в западной части ночью туман, местами морось и гололед, на остальной территории без осадков, температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, на западе и юге страны ночью около 0°, днем 3-8° тепла, на Закарпатье 10-13°", - указали синоптики.
В четверг в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях, в пятницу по всей стране временами дождь, ночью местами, кроме юга, с мокрым снегом; температура ночью от 3° мороза до 4° тепла, днем 0-6° тепла, в западной и южной частях до 10°.
Ветер в Украине юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, завтра в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Напомним, синоптики дали прогноз на 26 ноября - от 9° мороза до 13° тепла.