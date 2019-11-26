Від 9° морозу до 13° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На заході України у вівторок, 26 листопада, очікується мряка та ожеледиця, на решті території - без опадів. Температура протягом доби коливатиметься у межах від 9 градусів морозу до 13 градусів тепла, найхолодніше - на сході. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"26 листопада у західних областях вночі та вранці туман, мряка, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вдень 5-10° тепла. На решті території без опадів; температура вночі 1-6°, у східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 1-6° тепла; в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°", - зазначили синоптики.

Вітер в Україні південно-східний, східний 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.

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