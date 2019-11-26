От 9° мороза до 13° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

"26 ноября в западных областях ночью и утром туман, морось, местами гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье днем 5-10° тепла. На остальной территории без осадков, температура ночью 1-6°, в восточных областях до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 8-13°", - отметили синоптики.

Ветер в Украине юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.