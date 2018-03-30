Синоптики попередили українців про сильні вітри

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях завтра очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН  повідомили у прес-службі Укргідромецентру.

“Вдень 31 березня у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с.”, — сказано в повідомленні.

В Укргідромецентрі підкреслюють, що вітри такої сили є потенційно небезпечними погодними умовами для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Як повідомляв УНН, 31 березня в Києві до +15°. Найпрохолодніше буде у Сумській області, до +9°, найтепліше у Чернівецькій +17°.

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