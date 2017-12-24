Синоптики попередили про тумани і лавинну небезпеку на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 24 грудня. УНН. У понеділок 25 грудня на Закарпатті очікуються сильні тумани та значна лавинна небезпека, у зв′язку з цим в області оголошено штормове попередження, передає УНН з посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.
“Протягом доби 25 грудня, а також вночі та вранці 26 грудня по території Закарпатської області та по м.Ужгороду очікуються тумани з видимістю 200-500 метрів, місцями — 50-100 метрів. Окрім того, 25 грудня у зв′язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір′ї Закарпатської області утримуватиметься значна (ІІІ рівень) сніголавинна небезпека”, — йдеться у повідомленні метеорологів.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківській області вже майже добу шукають туриста, який вирішив у сутінках самостійно піднятися на гору Хом’як.