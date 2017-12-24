Синоптики предупредили о туманах и лавинной опасности на Закарпатье

"В течение суток 25 декабря, а также ночью и утром 26 декабря по территории Закарпатской области и по Ужгороду ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров, местами - 50-100 метров. Кроме того, 25 декабря в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области удерживаться значительна (III уровень) снеголавинная опасность", - говорится в сообщении метеорологов.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области уже почти сутки ищут туриста, который решил в сумерках самостоятельно подняться на гору Хомяк.