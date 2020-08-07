Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

"У найближчі три доби в більшості західних областей, вдень 10 серпня також на півночі країни місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, вдень 24-30°; у південній частині вночі 17-23°, вдень 27-32°, завтра подекуди 33-35°", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 7 серпня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-26°; в Дніпрі в межах Києва 23°.

Як повідомлялося раніше в УНН, у більшості регіонів України через спеку обмежили рух великогабаритного транспорту.