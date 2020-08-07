Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине в последующие трое суток прогнозируют на отдельных территориях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без осадков: температура - от 13° ночью до 35° днем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в большинстве западных областей, днём 10 августа также на севере страны местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19°, днем 24-30°, в южной части ночью 17-23° , днем 27-32°, завтра местами 33-35°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 7 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-26°; в Днепре в пределах Киева 23°.
Как сообщалось ранее в УНН, в большинстве регионов Украины из-за жары ограничили движение крупногабаритного транспорта.