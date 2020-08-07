У більшості регіонів України через спеку обмежили рух великогабаритного транспорту

"У зв’язку з підвищенням температурного режиму органами місцевого самоврядування прийнято рішення щодо введення тимчасового обмеження руху транспортних засобів фактичною масою понад 24 т. Обмеження стосуються транспорту з навантаженням на вісь більш ніж 7 т при температурі повітря більше 28°C", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що відтак обмеження введені: у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та місті Києві.

Нагадаємо, на 12-ти ключових напрямках Києва інтенсивність транспортних потоків у липні цього року зросла на 6,5% у порівнянні з цим же періодом 2019 року.