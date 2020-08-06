У столиці рівень інтенсивності транспорту на дорогах зріс майже на 7%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На 12-ти ключових напрямках Києва інтенсивність транспортних потоків у липні цього року зросла на 6,5% у порівнянні з цим же періодом 2019 року. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури, передає УНН.
Так, за даними служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом, у липні 2020 року (у порівнянні з липнем 2019 року) трафік зріс на:
• Броварському проспекті у напрямку в’їзду до столиці – на 41%; виїзду – на 30%;
• виїзді з вул. Митрополита Андрея Шептицького на Броварський проспект – на 17%;
• Одеській трасі в напрямку в’їзду до столиці – на 8%; виїзду – на 15%;
• перехресті вулиць Льва Толстого/Назарівської – на 12%;
• перехресті вулиць Білоруської/Деревлянської – на 8%;
• перехресті вулиць Хрещатик/Богдана Хмельницького – на 1%.
Трафік зменшився на:
• перехресті вулиць Сальського/Академіка Грекова – на 6%;
• перехресті вулиць Саратівської/Салютної – на 9%;
• проспекті Валерія Лобановського, 19-Б – на 4%;
• перехресті Повітрофлотського проспекту/проспекту Перемоги – на 3%.
На вул. Богатирській, 25 трафік на виїзд з міста впав на 13%, у той час як на в’їзд не змінився.
Нагадаємо, що у Києві через високу температуру повітря обмежили в’їзд великогабаритного транспорту.