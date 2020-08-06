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До Києва обмежили в’їзд великогабаритного транспорту

До Києва обмежили в’їзд великогабаритного транспорту

Київ • УНН

 • 19353 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Києві через високу температуру повітря обмежили в’їзд великогабаритного транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Із 10:00 до 22:00 обмежений в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Так, обмеження запроваджено розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року №1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах міста Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

Нагадаємо, у Києві закінчується капітальний ремонт проспекту Любомира Гузара, його планують повністю оновити до кінця цього тижня.

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