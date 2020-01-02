Синоптики дали прогноз погоди на Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Різдво Христове християн східного обряду в Україні очікується погода переважно без опадів, температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 13 градусів морозу до 3 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за даними синоптиків, 3 січня в Україні очікується погода без опадів. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, у Карпатах 7-12° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, на заході та півдні місцями до 8° тепла.
4 січня без опадів, лише у західних областях вдень, 5 січня протягом доби по всій країні місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Прикарпаття та східної частини подекуди ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с, вдень 4 січня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура 4 січня вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; 5 січня вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 4-9° морозу.
"6-7 січня без опадів, лише у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий мокрий сніг, 6 січня подекуди з дощем. Температура вночі та вдень 1-6° морозу, вночі 7 січня 3-9° морозу (в Карпатах вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу), на півдні та сході країни вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, вночі 7 січня 0-6° морозу", - вказали синоптики.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на січень.