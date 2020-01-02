Синоптики дали прогноз погоды на Рождество

Так, по данным синоптиков, 3 января в Украине ожидается погода без осадков. На дорогах страны местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, в Карпатах 7-12° мороза; днем в Украине 0-5° тепла, на западе и юге местами до 8° тепла.

4 января без осадков, лишь в западных областях днем, 5 января в течение суток по всей стране местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, днем 4 января в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температуре 4 января ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; 5 января ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 4-9° мороза.

"6-7 января без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой мокрый снег, 6 января местами с дождем. Температура ночью и днем 1-6° мороза, ночью 7 января 3-9° мороза (в Карпатах ночью 8-13°, днем 4-9° мороза), на юге и востоке страны ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, ночью 7 января 0-6° мороза", - указали синоптики.

Напомним, синоптики дали прогноз на январь.