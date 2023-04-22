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Синоптики дали прогноз на вихідні: де дощитиме

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У суботу на частині України буде дощова погода, у неділю - без опадів. Такий прогноз повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 22 квітня у південній частині, східних, більшості центральних та Сумській областях невеликі, місцями помірні дощі; на решті території без істотних опадів; температура вночі 2-7°, у південній частині до 10°; вдень 12-17°, у східних областях 8-13°.

Протягом 23 квітня та вночі 24 квітня в Україні без опадів, лише вдень 24 квітня невеликі, на сході країни помірні короткочасні дощі, подекуди грози; температура вночі 2-8°; вдень 13-18°, на Закарпатті до 20°.

Погода столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-7°, вдень 14-17°.

Українські Національні Новини

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