Синоптики дали прогноз на выходные: где будет дождливо
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В субботу на части Украины будет дождливая погода, в воскресенье - без осадков. Такой прогноз сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 22 апреля в южной части, восточных, большинстве центральных и Сумской областях небольшие, местами умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 2-7°, в южной части до 10°; днем 12-17°, в восточных областях 8-13°.
В течение 23 апреля и ночью 24 апреля в Украине без осадков, лишь днем 24 апреля небольшие, на востоке страны умеренные кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 2-8°; днем 13-18°, на Закарпатье до 20°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-7°, днем 14-17°.