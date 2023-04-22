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06:00 • 30264 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 104674 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 66911 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 117849 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 116261 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106937 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101829 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 112936 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132865 просмотра

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Синоптики дали прогноз на выходные: где будет дождливо

Киев • УНН

 • 537242 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В субботу на части Украины будет дождливая погода, в воскресенье - без осадков. Такой прогноз сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 22 апреля в южной части, восточных, большинстве центральных и Сумской областях небольшие, местами умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 2-7°, в южной части до 10°; днем 12-17°, в восточных областях 8-13°.

В течение 23 апреля и ночью 24 апреля в Украине без осадков, лишь днем 24 апреля небольшие, на востоке страны умеренные кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 2-8°; днем 13-18°, на Закарпатье до 20°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-7°, днем 14-17°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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