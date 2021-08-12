Сінгапурські вчені вважають, що коронавірус поширюється під час розмови

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Як розповів професор Пол Тамбая, “дрібні частинки, що утворюються під час дихання, розмови, співу, розмір яких не перевищує п’яти мікрометрів, містять навіть більше вірусних частинок, ніж великі частки”. Його колега професор Крістін Колеман також зазначила, що “під час експериментів ряд пацієнтів виділяли найбільше небезпечних частинок саме під час розмови”. За її словами, “ймовірно, це пов’язано з тим, що люди часто мимоволі підвищують голос”.

Крім того, професор Тамбов уточнив, що “під час дослідження вивчалися питання зниження ризику поширення коронавірусної інфекції”. Так, зазначив він, “під час розмов певна циркуляція повітря, створювана за рахунок розташування меблів, вентиляторів, а також дистанція між людьми допомагає змінити концентрацію небезпечних елементів”. Одночасно вчені закликали зберігати масковий режим як на вулицях, так і в приміщеннях.

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