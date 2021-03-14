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Сінгапур до кінця року може відкрити кордони

Сінгапур до кінця року може відкрити кордони

Київ • УНН

 • 28586 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Сінгапур почне відкривати свої кордони до кінця року, оскільки все більше країн проводить вакцинацію проти інфекцій COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Острівна держава Південно-Східної Азії Сінгапур в основному заборонила подорожі для відпочинку, але запровадила деякі ділові та офіційні програми подорожей. Також обговорюється питання взаємного визнання сертифікатів вакцин з іншими країнами.

Цитата

“Я сподіваюся, що якщо багато країн зможуть вакцинувати значну частину свого населення до кінця цього року, ми зможемо мати впевненість і розробити системи для відкриття наших міжнародних кордонів для безпечного подорожі знову”, — сказав прем'єр-міністр Лі Сієн Лун в інтерв’ю BBC.

Додатково

Місто-держава взяло ситуацію з COVID-19 під контроль лише за кількома новими місцевими випадками та розгорнуло свою програму вакцинації, схваливши вакцини від Pfizer-BioNTech та Moderna. Лі заявив, що планує щепити всіх до кінця року.

Сінгапур також отримав китайську вакцину Sinovac Biotech перед затвердженням. Лі сказав, що Сінгапур проводив оцінку вакцини і буде використовувати її, якщо вона пройде стандарти безпеки та ефективності.

Нагадаємо

Новий “нігерійський” варіант коронавірусу B.1.525, схожий з “британським”, виявлений вже у більш ніж 20 країнах, у тому числі, в Сінгапурі.

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