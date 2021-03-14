Сингапур до конца года может открыть границы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сингапур начнет открывать свои границы до конца года, поскольку все больше стран проводит вакцинацию против инфекций COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Островное государство Юго-Восточной Азии Сингапур запретило путешествия для отдыха, но ввелао некоторые деловые и официальные программы путешествий. Также обсуждается вопрос взаимного признания сертификатов вакцин с другими странами.
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“Я надеюсь, что если многие страны смогут вакцинировать значительную часть своего населения к концу этого года, мы сможем иметь уверенность разработки системы для открытия наших международных границ для безопасного путешествия снова”, — сказал премьер-министр Ли Сиена Лун в интервью BBC.
Дополнительно
Город-государство приняло ситуацию с COVID-19 под контроль лишь за несколькими новыми местными случаями и развернуло свою программу вакцинации, одобрив вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna. Ли заявил, что планирует прививать всех до конца года.
Сингапур также получил китайскую вакцину Sinovac Biotech перед утверждением. Ли сказал, что Сингапур проводил оценку вакцины и будет использовать ее, если она пройдет стандарты безопасности и эффективности.
Напомним
Новый “нигерийский” вариант коронавируса B.1.525, схожий с “британским”, обнаружен уже в более чем 20 странах, в том числе, в Сингапуре.