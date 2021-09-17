Сінгапур через спалах COVID-19 поліпшить гуртожитки для мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Сінгапурі через спалах коронавірусу робітникам-мігрантам планують поліпшити умови проживання, щоб знизити ризик передавання інфекційних захворювань одне одному. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Спалах COVID-19 привернув увагу уряду Сінгапура до антисанітарних умов у гуртожитках, де проживають десятки тисяч робітників із Бангладеш, Індії та Китаю.
На тлі поширення вірусу місця проживання мігрантів планують облаштувати за новими стандартами, до яких належить: обмеження кількості людей, наявність власних туалетів, поліпшена вентиляція, сегментація комунальних об'єктів, більші кімнати та наявність Wi-Fi.
Влада також планує побудувати два нові гуртожитки на 12 500 місць, які будуть готові приблизно за три роки.
Додамо, що минулого року Сінгапур на кілька місяців ізолював великі житлові квартали, щоб запобігти зростанню кількості випадків COVID-19 у гуртожитках.
Нагадаємо
Навесні цього року повідомляли, що Сінгапур відкриє свої кордони до кінця 2021-го. Острівна держава Південно-Східної Азії здебільшого заборонила подорожі для відпочинку, проте запровадила ділові та офіційні програми подорожей.