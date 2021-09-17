Сингапур из-за вспышки COVID-19 улучшит общежития для мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Сингапуре из-за вспышки коронавируса рабочим-мигрантам планируют улучшить условия проживания, чтобы снизить риск передачи инфекционных заболеваний друг другу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Вспышка COVID-19 привлекла внимание правительства Сингапура к антисанитарным условиям в общежитиях, где проживают десятки тысяч рабочих из Бангладеш, Индии и Китая.
На фоне распространения вируса места проживания мигрантов планируют обустроить по новым стандартам, к которым относятся: ограничение количества людей, наличие собственных туалетов, улучшенная вентиляция, сегментация коммунальных объектов, более просторные комнаты и наличие Wi-Fi.
Власть также планирует построить два новых общежития на 12 500 мест, которые будут готовы примерно через три года.
Добавим, что в прошлом году Сингапур на несколько месяцев изолировал большие жилые кварталы, чтобы предотвратить рост количества случаев COVID-19 в общежитиях.
Напомним
Весной этого года сообщалось, что Сингапур откроет свои границы до конца 2021-го. Островное государство Юго-Восточной Азии в основном запретило путешествия для отдыха, однако ввело деловые и официальные программы путешествий.