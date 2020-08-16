Сім'ю білоруського опозиціонера Цепкала пропустили в Україну

"Доброго ранку! У нас все добре! Протримавши кілька годин на кордоні, Вероніці з дітьми дозволили перетнути кордон Російської Федерації в напрямку України!", - написав Цепкало.

Раніше опозиціонер повідомляв, що дружину і двох маленьких дітей кілька годин протримали на російському пункті пропуску Троєбортне.

Сам Валерій Цепкало зараз знаходиться в Україні. У Білорусі проти нього завели кримінальну справу, в Росії оголосили в розшук за статтею про одержання хабара. Цепкало втік з Білорусі, побоюючись арешту.

Нагадаємо, в Білорусі заарештували ще двох претендентів на пост президента. Віктора Бабаріко звинувачують в корупції, а Сергія Тіхановського - в організації заворушень.

Замість Тіхановського документи в ЦВК подала його дружина Світлана. З нею об'єдналися штаби Бабаріко та Цепкало, яких не зареєстрували. За офіційною інформацією Світлана Тіхановська посіла друге місце з 10,1%.

У Білорусі з 9 серпня проходять масові протести через незгоду з офіційними підсумками голосування. Демонстранти вважають Світлану Тіхановском переможницею.