Семью белорусского оппозиционера Цепкало пропустили в Украину

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82858 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101867 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126648 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107321 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127314 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101240 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102068 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104045 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101954 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Семью белорусского оппозиционера Цепкало пропустили в Украину

Семью белорусского оппозиционера Цепкало пропустили в Украину

Киев  •  УНН

 • 26196 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Жену и детей белорусского незарегистрированного оппозиционного кандидата в президенты Валерия Цепкало пропустили через российско-украинскую границу. Об этом он сам сообщил на свое странице в Facebook, передает УНН.

“Доброе утро! У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!”, — написал Цепкало.

Ранее оппозиционер сообщал, что жену и двоих маленьких детей несколько часов продержали на российском пункте пропуска Троебортное.

Сам Валерий Цепкало сейчас находится в Украине. В Беларуси против него завели уголовное дело, в России объявили в розыск по статье о получении взятки. Цепкало бежал из Беларуси, опасаясь ареста.

Напомним, в Беларуси арестовали еще двух претендентов на пост президента. Виктора Бабарико обвиняют в коррупции, а Сергея Тихановского — в организации беспорядков.

Вместо Тихановского документы в ЦИК подала его супруга Светлана. С ней объединились штабы Бабарико и Цепкало, которых не зарегистрировали. Светлана Тихановская заняла второе место с 10,1%. В Беларуси с 9 августа проходят массовые протесты из-за несогласия с официальными итогами голосования. Демонстранты считают Светлану Тихановскую победительницей.

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