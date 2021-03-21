Сім років тому було підписано політичну частину Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сім років тому 21 березня у Брюсселі відбулась церемонія підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це пише пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
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Рівно сім років тому, 21 березня 2014 року, було підписано політичну частину Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Міністерство закордонних справ України зазначає, що цей документ є важливим кроком з реалізації європейського вибору українців, запорукою партнерства між нашою державою та ЄС та інструментом зміцнення демократичних процесів України.
"Підписання політичної частини Угоди про асоціацію відбулось у важкі для нашої держави часи початку російської агресії та стало свідченням готовності сприяти відновленню територіальної цілісності України. Європейський Союз залишається нашим надійним другом та партнером у протидії агресії РФ та здійсненні проєвропейських перетворень", - зазначили у МЗС.