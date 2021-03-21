Сім років тому було підписано політичну частину Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Деталі

Рівно сім років тому, 21 березня 2014 року, було підписано політичну частину Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Міністерство закордонних справ України зазначає, що цей документ є важливим кроком з реалізації європейського вибору українців, запорукою партнерства між нашою державою та ЄС та інструментом зміцнення демократичних процесів України.

"Підписання політичної частини Угоди про асоціацію відбулось у важкі для нашої держави часи початку російської агресії та стало свідченням готовності сприяти відновленню територіальної цілісності України. Європейський Союз залишається нашим надійним другом та партнером у протидії агресії РФ та здійсненні проєвропейських перетворень", - зазначили у МЗС.