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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41009 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59116 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106973 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142801 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194537 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192971 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278836 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157825 просмотра

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Семь лет назад была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Семь лет назад была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Киев  •  УНН

 • 19909 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Семь лет назад, 21 марта в Брюсселе состоялась церемония подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом пишет пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Ровно семь лет назад, 21 марта 2014 года, была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Министерство иностранных дел Украины отмечает, что этот документ является важным шагом по реализации европейского выбора украинцев, залогом партнерства между нашим государством и ЕС и инструментом укрепления демократических процессов Украины.

“Подписание политической части Соглашения об ассоциации состоялось в тяжелые для нашего государства времена начала российской агрессии и стало свидетельством готовности способствовать восстановлению территориальной целостности Украины. Европейский Союз остается нашим надежным другом и партнером в противодействии агрессии РФ и осуществлении проевропейских преобразований”, — отметили в МИД.

Украинские Национальные Новости

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