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Силовики РФ затримали та обшукали автобус з кримськими татарами на в'їзді до Криму

Силовики РФ затримали та обшукали автобус з кримськими татарами на в'їзді до Криму

Київ • УНН

 • 15460 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Силовики РФ на в'їзді в анексований Росією Крим затримали та обшукали автобус з дев'ятьма кримськими татарами. Про це повідомляє правозахисна група Кримська солідарність, передає УНН.

“Надійшло повідомлення про затримання кримських татар, які повертаються з Москви, де проходив апеляційний суд на вирок першої сімферопольської групи „справи Хізб ут-Тахрір“”, — повідомили правозахисники.

“О 22:05 при в’їзді в Крим на Керченському мосту приватний автобус з дев’ятьма кримськими татарами був зупинений співробітниками поліції. Вони перевірили документи у всіх, хто знаходиться в автобусі. П’ятьом після цієї процедури паспорта не були повернуті. Їх зажадали пройти опитування. Їм були задані питання про те, чи мають вони відношення до терористичної діяльності і який іслам вони сповідують. Питання були оформлені у вигляді анкети на опитувальному аркуші, який затриманим був вручений для заповнення. Пославшись на 51 ст. Конституції РФ вони відмовилися від дачі будь-яких відповідей”, — йдеться у повідомленні.

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За даними правозахисників, після опитування тих, хто знаходився в автобусі, їх оглянули через детектор металошукача. “Також був проведений огляд транспорту. Після цього затриманих відпустили. Зараз всі вони повертаються додому”, — зазначається у повідомленні.

Самі затримані вважають цю обставину “актом тиску щодо народу, з метою перешкоджання відвідувань судових засідань щодо кримських татар, заарештованих за політично вмотивованими справами”.

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Зазначається, що серед затримані наступні особи:

Селяметов Сабрі Ремзіевіч — активіст

Хощу Осман Мустафаевич — активіст, був затриманий 11 липня цього року у будівлі Верховного суду в Москві, де проходив апеляційний суд на вирок першої бахчисарайської групи “справи Хізб ут-Тахрір”. Відносно нього було складено адміністративний протокол.

Куламетов Зекій Ваітовіч — активіст, в 2017 році виходив з одиночним пікетом проти репресій в Криму;

Куркчі Рустем — активіст, в 2017 році виходив з одиночним пікетом проти репресій в Криму;

Мустафаєв Сейдамет Енверовіч- цивільний журналіст.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала дипломатів захистити фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”.

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