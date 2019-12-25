Силовики РФ задержали автобус с крымскими татарами на въезде в Крым

“Поступило сообщение о задержании крымских татар, которые возвращаются из Москвы, где проходил апелляционный суд на приговор первой симферопольской группы “дела Хизб ут-Тахрир”, — сообщили правозащитники.

“В 22:05 при въезде в Крым на Керченском моста частный автобус с девятью крымскими татарами был остановлен сотрудниками полиции. Они проверили документы у всех, кто находится в автобусе. Пяти после этой процедуры паспорта не были возвращены. Их потребовали пройти опрос. Им были заданы вопросы о том, имеют ли они отношение к террористической деятельности и какой именно ислам они исповедуют. Вопросы были оформлены в виде анкеты на опросном листе, который задержанным был вручен для заполнения. Сославшись на 51 ст. Конституции РФ они отказались от дачи каких-либо ответов”, — говорится в сообщении.

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По данным правозащитников, после опроса тех, кто находился в автобусе, осмотрели при помощи детектора металлоискателя. “Также был проведен осмотр транспорта. После этого задержанных отпустили. Сейчас все они возвращаются домой”, — отмечается в сообщении.

Сами задержанные считают это обстоятельство “актом давления по отношению к народу, с целью препятствования посещений судебных заседаний в отношении крымских татар, арестованных по политически мотивированным делам”.

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Отмечается, что среди задержаны следующие лица:

Селяметов Сабри Ремзиевич — активист;

Хощу Осман Мустафаевич — активист был задержан 11 июля этого года в здании Верховного суда в Москве, где проходил апелляционный суд на приговор первой бахчисарайской группы “дела Хизб ут-Тахрир”. В отношении него был составлен административный протокол.

Куламетов Зэкий Ваитович — активист, в 2017 году выходил с одиночным пикетом против репрессий в Крыму;

Куркчи Рустам — активист, в 2017 году выходил с одиночным пикетом против репрессий в Крыму;

Мустафаев Сейдамет Енверович- гражданский журналист.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала дипломатов защитить фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”.