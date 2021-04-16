Силовики проводять обшуки в Одеському апеляційному суді, де слухається справа Стерненка

Деталі

Так, в пресслужбі НАБУ підтвердили, що проводяться обшуки в будівлі Одеського апеляційного суду де наразі розглядається апеляція на вирок активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку.

Додамо, в ЗМІ повідомляють, що слідчі дії проводяться в кримінальному провадженні, в якому суддів підозрюють в неправомірних діях.

Доповнення

Суд сьогодні розпочав розгляд апеляційної скарги на вирок активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука у справі щодо викрадення людини.

Що було раніше

Суд засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені колишнього депутата Сергія Щербіча.

Стерненко мав перебувати під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу.

Проте Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Доповнення

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Відзначимо, що перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.

24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.