Силовики проводят обыски в Одесском апелляционном суде, где слушается дело Стерненка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в Одесском апелляционном суде. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
Детали
Так, в пресс-службе НАБУ подтвердили, что проводятся обыски в здании Одесского апелляционного суда где сейчас рассматривается апелляция на приговор активистам Сергею Стерненку и Руслану Демчуку.
Добавим, в СМИ сообщают, что следственные действия проводятся в уголовном производстве, в котором судей подозревают в неправомерных действиях.
Дополнение
Суд сегодня начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор активиста Сергея Стерненка и Руслана Демчука по делу о похищении человека.
Что было раньше
Суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненка в деле по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.
Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу.
Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненка из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
Дополнение
Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Отметим, что первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.
24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.
Позже производство касательно нападения на активиста Сергея Стерненка передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.