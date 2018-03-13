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Силовики прийшли з обшуком у "Харківводоканал"

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 13 березня. УНН. З самого ранку співробітники СБУ, поліції та прокуратури, яка процесуально контролює розслідування в рамках кримінальної справи, проводять обшуки на території КП "Харківводоканал". Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

"Харківська місцева прокуратура №2 контролює хід розслідування щодо посадових осіб одного з комунальних підприємств м. Харкова за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Сьогодні в рамках досудового розслідування слідчими поліції, при оперативному супроводі СБУ та участі працівників прокуратури проводиться низка слідчих дій (обшуків) на території підприємства, за місцем проживання можливих фігурантів провадження. Всі обшуки санкціоновані Жовтневим районним судом м. Харків ", - заявили у прокуратурі.

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У самому ж КП "Харківводоканал" ситуацію поки не коментують.

"Поки ми не готові надати будь-які коментарі", - заявила УНН прес-секретар КП "Харківводоканал" Олександра Малиновська.

Українські Національні Новини

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