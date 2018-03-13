Силовики пришли с обыском в "Харьковводоканал"
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 марта. УНН. С самого утра сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры, которая процессуально контролирует расследование в рамках уголовного дела, проводят обыски на территории КП "Харьковводоканал". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Харьковская местная прокуратура №2 контролирует ход расследования в отношении должностных лиц одного из коммунальных предприятий г. Харькова по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Сегодня в рамках досудебного расследования следователями полиции, при оперативном сопровождении СБУ и участия работников прокуратуры проводится ряд следственных действий (обысков) на территории предприятия, по месту жительства возможных фигурантов производства. Все обыски санкционированные Октябрьским районным судом г. Харьков", - заявили в прокуратуре.
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В самом же КП "Харьковводоканал" ситуацию пока не комментируют.
"Пока мы не готовы предоставить любые комментарии", - заявила УНН пресс-секретарь КП "Харьковводоканал" Александра Малиновская.