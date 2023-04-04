Сильний вітер третій день розпалює лісові пожежі у Південній Кореї

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За повідомленням інформаційного агентства Yonhap, пожежа, що спалахнула в неділю після попередження про посушливу погоду в регіоні, все ще триває, незважаючи на розгортання близько 1800 пожежних та 19 пожежних вертольотів.

Влада вирішила задіяти ще 3000 осіб і 188 пожежних машин для гасіння пожежі, яка на даний момент торкнулася 1452 гектарів землі.

За словами представників лісового господарства, полум'я продовжує поширюватися через сильний вітер.

Тим часом інша лісова пожежа, що спалахнула в понеділок у сусідньому місті Сунчхон у провінції Південна Чолла, також завдала шкоди цьому району.

На даний момент 43 мешканців було евакуйовано з цього району, оскільки внаслідок пожежі згоріли чотири фабрики, два тваринницькі приміщення та дві теплиці, повідомляє агентство з посиланням на Лісову службу Кореї.