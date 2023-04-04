Сильный ветер третий день разжигает лесные пожары в Южной Корее

Детали

По сообщению информационного агентства Yonhap, пожар, вспыхнувший в воскресенье после предупреждения о засушливой погоде в регионе, все еще продолжается, несмотря на развертывание около 1800 пожарных и 19 пожарных вертолетов.

Власти решили задействовать еще 3000 человек и 188 пожарных машин для тушения пожара, который на данный момент затронул 1452 гектара земли.

По словам представителей лесного хозяйства, пламя продолжает распространяться из-за сильного ветра.

Тем временем другой лесной пожар, вспыхнувший в понедельник в соседнем городе Сунчхон в провинции Южная Чолла, также нанес ущерб этому району.

На данный момент 43 жителя были эвакуированы из этого района, поскольку в результате пожара сгорели четыре фабрики, два животноводческих помещения и две теплицы, сообщает агентство со ссылкой на Лесную службу Кореи.