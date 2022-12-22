Сили ППО "мінуснули" ворожу ракету Х-59 на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Українські сили ППО уночі збили над Миколаївщиною ворожу ракету Х-59, повідомив речник ОК "Південь" В'ячеслав Назаров у четвер, 22 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Вночі ворог спрямував ракетний удар в нашій зоні відповідальності з напрямку Чорного моря. З літака Су-35 випустив ракету Х-59, яку силами протиповітряної оборони збито над Миколаївщиною", - повідомив Назаров.
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