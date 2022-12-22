Сили ППО "мінуснули" ворожу ракету Х-59 на півдні

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"Вночі ворог спрямував ракетний удар в нашій зоні відповідальності з напрямку Чорного моря. З літака Су-35 випустив ракету Х-59, яку силами протиповітряної оборони збито над Миколаївщиною", - повідомив Назаров.

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За майже 9 місяців війни росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу.