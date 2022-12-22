Силы ПВО "отминусовали" вражескую ракету Х-59 на юге
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинские силы ПВО ночью сбили над Николаевской областью вражескую ракету Х-59, сообщил спикер ОК "Юг" Вячеслав Назаров в четверг, 22 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью враг направил ракетный удар в нашей зоне ответственности с направления Черного моря. С самолета Су-35 выпустил ракету Х-59, которая силами противовоздушной обороны сбита над Николаевской областью", - сообщил Назаров.
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