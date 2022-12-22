Силы ПВО "отминусовали" вражескую ракету Х-59 на юге

Цитата

"Ночью враг направил ракетный удар в нашей зоне ответственности с направления Черного моря. С самолета Су-35 выпустил ракету Х-59, которая силами противовоздушной обороны сбита над Николаевской областью", - сообщил Назаров.

Дополнение

За почти 9 месяцев войны россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава.