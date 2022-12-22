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За майже 9 місяців війни, росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу - Генштаб ЗСУ

За майже 9 місяців війни, росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 394237 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. На сьогодні, за майже 9 місяців, росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин. Про це повідомляє Генеральний ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Слава Україні! Розпочалася триста друга доба російського широкомасштабного вторгнення. На сьогодні, за майже 9 місяців, росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин. Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Разом з тим, на Сіверському напрямку, противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню районі Заруцького, що на Сумщині.

На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку під вогневе ураження потрапили Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Макіївки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник стріляв з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнали населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області та місто Херсон.

Підтверджено вогневе ураження 17 грудня поточного року зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких - офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами. Інформація щодо поранених уточнюється.

З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу “Форпост” та ще два - типу “Ланцет-3”.

Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.

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