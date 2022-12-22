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росія не встигне суттєво збільшити чисельність армії поки триває війна в Україні - ISW

росія не встигне суттєво збільшити чисельність армії поки триває війна в Україні - ISW

Київ • УНН

 • 721686 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють: малоймовірно, що рф сформує такі великі звичайні сили в терміни, які мають відношення до війни росії в Україні, адже формування підрозділів дороге та потребує часу, передає УНН.

Деталі

ISW пише, що у своїй промові міністр оборони рф шойгу публічно представив серію змін російської оборонної політики, щоб значно збільшити чисельність російської армії. шойгу запропонував росії відновити московський і ленінградський військові округи, сформувати новий армійський корпус і 17 нових маневрових дивізій.

шойгу запропонував рф сформувати новий армійський корпус в Карелії, дві нові десантно-штурмові дивізії, три нові мотострілецькі дивізії в окупованих Херсонській і Запорізькій областях, а також розширити сім наявних бригад Північного флоту та Західного, Центрального і Східного військових округів до семи нових мотострілецьких дивізій при розширенні п'яти наявних морських піхотних бригад у п'ять морських піхотних дивізій. шойгу також запропонував рф сформувати п'ять артилерійських дивізій для підтримки військових округів.

Він запропонував збільшити чисельність армії рф до 1,5 млн військовослужбовців, у тому числі 695 тис. контрактників (навесні 2021 року шойгу заявив, що 380, тис. росіян були військовослужбовцями за контрактом), поступове збільшення призовного віку на військову службу з 18 до 21 року та підвищення граничного віку призовників з 27 до 30 років. Проте шойгу не уточнив терміни цих заходів.

У ISW кажуть, що дуже малоймовірно, що кремль сформує такі великі звичайні сили в терміни, які мають відношення до війни росії в Україні. Формування підрозділів дороге і потребує часу. Наприклад, росія не змогла повністю укомплектувати наявні бригади та полки перед повномасштабним вторгненням і не повністю побудувала нову дивізію, про формування якої вона оголосила у 2020 році. Російська економіка перебуває в рецесії, а її ресурси для створення потужностей значно скоротилися після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Чистий навчальний потенціал росії, ймовірно, зменшився з 24 лютого, частково через те, що кремль використав навчальні елементи для участі в бойових діях в Україні, чим значно ослабив їх можливості.

Також зазначається, що рф залучає білоруських інструкторів для навчання мобілізованих сил і, можливо, військовослужбовців за контрактом і строковиків, що вказує на обмеження потенціалу російської підготовки. Адже російський офіцерський корпус був потрощений під час цієї війни.

Цитата

"Проте пропозиції шойгу можна вважати увертюрою, щоб заспокоїти спільноту мілблогерів, які звинуватили кремль у несерйозному веденні війни або вживанні заходів, необхідних для перемоги у війні. Він також встановлює інформаційні умови для проведення кремлем майбутніх мобілізаційних хвиль під рубрикою укомплектування цих формувань та/або суттєвого нарощування військової сили росії в довгостроковій перспективі", - пише ISW.

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