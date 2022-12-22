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россия не успеет существенно увеличить численность армии, пока продолжается война в Украине - ISW

россия не успеет существенно увеличить численность армии, пока продолжается война в Украине - ISW

Киев • УНН

 • 721685 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают: маловероятно, что рф сформирует такие большие обычные силы в сроки, имеющие отношение к войне россии в Украине, ведь формирование подразделений дорогостоящее и требует времени, передает УНН.

Детали

ISW пишет, что в своей речи министр обороны рф шойгу публично представил серию изменений российской оборонной политики, чтобы значительно увеличить численность российской армии. шойгу предложил россии восстановить московский и ленинградский военные округа, сформировать новый армейский корпус и 17 новых маневровых дивизий.

шойгу предложил рф сформировать новый армейский корпус в Карелии, две новые десантно-штурмовые дивизии, три новые мотострелковые дивизии в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, а также расширить семь имеющихся бригад Северного флота и Западного, Центрального и Восточного военных округов мотострелковых дивизий при расширении пяти имеющихся морских пехотных бригад в пять морских пехотных дивизий. шойгу также предложил россии сформировать пять артиллерийских дивизий для поддержки военных округов.

Он предложил увеличить численность армии рф до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников (весной 2021 года шойгу заявил, что 380, тыс. россиян были военнослужащими по контракту), постепенное увеличение призывного возраста на военную службу с 18 до 21 года и повышение предельного возраста призывников с 27 до 30 лет. Однако шойгу не уточнил сроки этих мер.

В ISW говорят, что очень маловероятно, что кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, имеющие отношение к войне россии в Украине. Формирование подразделений дорогостоящее и требует времени. К примеру, россия не смогла полностью укомплектовать имеющиеся бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, о формировании которой она объявила в 2020 году. Российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы для создания мощностей значительно сократились после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Чистый обучающий потенциал россии, вероятно, уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что кремль использовал учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине, чем значительно ослабил их возможности.

Также отмечается, что россия привлекает белорусских инструкторов для обучения мобилизованных сил и, возможно, военнослужащих по контракту и срочников, что указывает на ограничение потенциала российской подготовки. Ведь российский офицерский корпус был разбит во время этой войны.

Цитата

"Однако предложения шойгу можно считать увертюрой, чтобы успокоить сообщество милблогеров, обвинивших кремль в несерьезном ведении войны или принятии мер, необходимых для победы в войне. Он также устанавливает информационные условия для проведения кремлем будущих мобилизационных волн под рубрикой укомплектования /или существенного наращивания военной силы россии в долгосрочной перспективе", - пишет ISW.

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