Сили оборони зривають спроби росіян просуватися вперед на Куп‘янському напрямку - Сирський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. росіяни хочуть знову окупувати Куп’янськ, однак українські військові зривають їх спроби просуватися вперед. Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує УНН.
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«Стратегічних успіхів на Куп‘янському напрямку ворог не має. Мета росіян зрозуміла - вони хочуть знову окупувати місто. Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники відбили понад 10 атак противника.
Раніше
УНН повідомляв, що ворог хоче за рахунок великої кількості техніки та живої сили спробувати "добитися" до Куп'янська.